منظمة الصحة العالمية تكشف عن موعد الخلاص من تداعيات كورونا

2021/02/25 | 15:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ متابعة كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس الموافق 25 شباط 2021، عن موعد الخلاص من تداعيات فيروس كورونا، مبينةً أنه لن يكون هناك حاجة للقيود التي فرضت في الفترة الماضية.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، “هانز كلوغ” في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، أنه “تجاوزنا السيناريو الأسوأ للوباء، وبتنا …

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