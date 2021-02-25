لجنة نيابية: تقديم موازنات تكميلية بعد مصادقة مشروع قانون الموازنة

2021/02/25 | 15:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، عن نية الحكومة الاتحادية تقديم موازنات تكميلية خلال الأشهر المقبلة، بعد المصادقة على مشروع قانون الموازنة الاتحاديةى للعام 2021.

عضو اللجنة ندى شاكر جودت أفادت خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس: ان مجلس الوزراء الاتحادي حدد سعر بيع برميل النفط بـ(45) دولارا ضمن مشروع قانون موازنة 2021، الا ان اسعار النفط تواصل الارتفاع اذ تبلغ حاليا نحو 67 دولار وهذا السعر قابل للارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: انه يتم حساب سعر النفط دائما على اسوأ الاحتمالات، اي السعر الادنى من النفط، مبينة ان الفائض من أسعار النفط، سوف يقدم على ضوء موازنة تكميلية، تقدمها الحكومة بالتشاور والتعاون مع اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية الاتحادية، خلال فترات متباينة، دون حدوث هزات في عملية مفردات الموازنة، على حد تعبيرها.

واشارت جودت، الى ان الموازنات التكميلية يتم توزيعها على ابواب الصرف الموجودة في الموازنة.

PUKmedia هاميار علي

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