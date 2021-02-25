تركيا تفتح تحقيقا بحق 5 نواب من الشعوب الديمقراطي

2021/02/25 | 15:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار حملة موسعة تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي ونوابه في البرلمان، فتحت السلطات في تركيا تحقيقات جديدة بحق خمس نواب برلمانيين آخرين عن الحزب الكوردي.

وقالت النيابة العامة، إنه يتم التحقيق في الكلمة التي ألقاها نائب حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة آكري، بيردان أوزتورك، بمدينة وان بجانب منشورات نواب الحزب عن مدينة وان، سيزائي تملي ومعظم أورهان إيشيك وطيب تمل ومرات سارياتش، على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفق ما ذكرت وسائل اعلام تركية.

هذا وتم توجيه تهم "إهانة الجمهورية التركية حكومة وشعبا ومؤسسات الدولة" و"تحريض الشعب على العداء والكراهية" إلى النواب البرلمانيين الخمسة.

وتأتي الحملة ضد نواب الحزب الكوردي في ظل تخطيط تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، مستغلا في ذلك تهمة "الإرهاب" التي تلصق بالحزب الكوردي بسبب مزاعم علاقته بحزب العمل الكوردستاني، كما تشير تحليلات إلى أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا ليس بعيدا عن هذه الحملة.

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