الفتح: لا تنازلات ولا مجاملات مع الكرد على حساب بقية المكونات في الموازنة

2021/02/25 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكد تحالف الفتح، الخميس، عدم رضاه على خطوات الحكومة الاتحادية مع الكرد، معتبرها عملية تمييز عن بقية المكونات.

وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، انه” اشعرنا الحكومة الاتحادية بالكف عن المجاملات وخفض الجناح في الحوارات مع كردستان والتعامل معهم وفق مبدأ العدالة”، مبينا، ان” النظرة الحكومية يجب ان تكون واحدة تجاه جميع المحافظات ومكونات الشعب العراقي”.

واوضح، ان” الاقليم وحدة ادارية تابعة دستوريا لبغداد لها ما للمحافظات الاخرى المنتجة للنفط والتي تشكو في نفس الوقت من عوز وفقر مع وجود الموارد في اراضيها”.

وبين، ان” الدستور ربط جميع التعاملات الخارجية بحكومة بغداد، وعليه يجب أن تكون علاقات الاقليم الاقتصادية مع الخارج بعلم بغداد وتحت اشرافها وتخضع لشروطها كليا وبدون استثناء جانب منها”.

واشار الى ان” بقاء الحكومة بهذا اللين مع الاقليم لن يحل الازمة وسيدفع الاكراد الى رفع سقف مطالبهم في كل مرة تبدي بغداد رضاها او قبولها لذلك ندعوها الى تطبيق مبادئ الدستور مع مطالبهم”.انتهى /25ر

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