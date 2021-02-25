نائب أمريكي متهم باستغلال الأطفال بمقاطع إباحية

2021/02/25 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تعرض أحد النواب في ولاية أوهايو لاتهامات تتعلق باستغلاله للأطفال عبر حصوله على مقاطع إباحية منهم.

ووفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو، أنه من الممكن أن يحكم على النائب “هينتز” بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثين عاما إذا ما ثبتت إدانته، بحسب ما ذكر موقع “cleveland” الأمريكي.

وتظهر الوثائق أن المحكمة أصبحت على علم بجميع رسائل الإنترنت التي أرسلها وتلقاها المتهم والتي توضح حصوله على مواد إباحية من أطفال صغار السن.

كما توضح تلقيه لمقاطع جنسية صريحة لفتاة يتراوح عمرها بين 13 إلى 15 عاما، وذلك بالإضافة لاتهامه بمناقشة الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر كان من السهل جدا وصوله إليها.

وجاء ذلك عند ظهور شهادة خطية بحق هاينتس بأنه قام بتصوير قاصر وهي نائمة، وقد اعترف فيما بعد لصديقه ضمن إحدى المراسلات أنه قام بالاعتداء عليها أيضا

وهذا ما دفع المفتشون بالبحث ضمن موقع عامل هينتز، والذين وجدوا فيه على مئات الصور للقاصرين الذين لم يبلغوا سن البلوغ بعد وهم يتعرضون للاعتداء الجنسي.

ونتيجة لذلك تمت إقالة هينتز من عمله، وهو الآن يستعد للمثول أمام المحكمة مجددا، يوم الجمعة المقبل، لتلقيه الحكم.



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