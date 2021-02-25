المالية النيابية تكشف عن السعر الرسمي لصرف الدولار في آخر تعديل للموازنة

2021/02/25 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، جزءا من البنود التي تضمنتها النسخة النهائية لموازنة 2021، مؤكدة ان سعر الدولار سيتم تثبيته على 145 الفا لكل 100 دولار.

وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي في تصريح تابعه NRT عربية، (25 شباط 2021)، ان "موزانة هذا العام انخفضت من 164 تريلون دينار الى 127 تريلون دينار، مع تخفيض العجز المالي في الموازنة من 71 تريلونا الى 25 تريلون دينار".

واضافت، ان "سعر الدولار بقي ثابتا على 145 الفا لكل 100 دولار، فيما اكدت انه تم تغيير سعر النفط من 42 الى 45 دولارا للبرميل، مع الاحتفاظ بفرق السعر لتخفيض عجز الموازنة".

وبشان مصير المحاضرين والعقود والاجراء في الوزارات كافة، اوضحت ان "اللجنة المالية خصصت للحكومة واحد تريلون دينار توزع عن طريق الحكومة لجميع المحاضرين والعقود والاجراء في الوزارات كافة دون الدخول في اعدادهم او مرتباتهم بأعتباره شأنا تنفيذيا لا تشريعي".

واشارت الدليمي، ان "اللجنة المالية وضعت فقرة قانونية لذوي المهن الصحية توفر لهم درجات وظيفية من الحذف والاستحداث"، مشيرة الى ان "الثلاثة الاوائل سيتم تعيينهم بعد وضع مادة قانونية تلزم الحكومة بالتطبيق".

واوضحت، ان "موازنة هذا العام ركزت على دعم القطاع الخاص، وتعظيم واردات الدولة، دون التأثير على المواطنين من اصحاب الدخل المحدود".

واكدت، ان "اللجنة المالية وضعت بنوداً تلزم الحكومة بتطبيق الموازنة حرفيا".

N.A

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