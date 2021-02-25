مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية إلى الأول من أيار المقبل

2021/02/25 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمديد فترة تسجيل التحالفات النهائية واستقبال قوائم المرشحين مجدداً.

وقالت المفوضية في بيان إن رئيس واعضاء مجلس المفوضين قرروا في اجتماعهم تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الأول من أيار وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية السابع عشر من نيسان.

وأضافت، أن هذه المواعيد تعد نهائية لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين يتعذر معها التمديد مطلقا لأسباب فنية.

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