تقارير: كلوب في طريقه لتدريب منتخب بلاده

2021/02/25 | 15:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يقترب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، من قيادة المنتخب الألماني لكرة القدم، في الفترة المقبلة، حسبما أشارت بعض التقارير الصحفية.وتحدثت صحيفة “بيلد” الألمانية عن موعد تولي كلوب مدرب “الريدز” الحالي مسؤولية تدريب منتخب المانشافت، خلفا لخواكيم لوف.وأشارت إلى أن كلوب لن يستمر حتى نهاية عقده مع ليفربول الذي سينتهي في […]

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