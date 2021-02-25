مسابقات الكرة تعلن عن موعد غلق الانتقالات الشتوية

2021/02/25 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أكدت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اليوم الخميس ( 25 شباط 2021) ، أن فترة الانتقالات الشتوية مازالت مستمرة حسب الموعد المحدد سابقا .

وقالَ عضو الهيئة التطبيعية علي عبيس في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن" أندية الدوري الممتاز بإمكانها التعاقد مع اللاعبين في الفترة الحالية".

واضاف، إن" فترة الانتقالات الشتوية ستغلق في نهاية الدوام الرسمي ليوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وباستطاعة الأندية المتعاقدة مع اللاعبين الجدد تصديق العقود في الاتحادات الفرعية أو إرسالها على الايميل الخاص باتحاد كرة القدم في فترة عطلة نهاية الأسبوع للاتحاد".

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