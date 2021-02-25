الحداد: مجلس النواب لم يتمتع بعطلته التشريعية ولايزال مستمراً في فصله التشريعي الحالي لإقـرار الموازنة الإتحادية/موسع

2021/02/25 | 16:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اكــد نائب رئيس مجلس النواب بشـير الحـــداد أن المجلس لم يتمتع بعطلته التشريعية، ولازال مستمراً في فصله التشريعي الحالي لإقـرار مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2021 .وقال الحداد بحسب بيان لمكتبه الاعلامي, ان المادة 57 من الدستور العراقي تنص على ان ((لا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلاّ بعد الموافقة عليها))، موضحا ان الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة يبدأ في الثالث من شهر آذار ولا يمكن تعويض العطلة التشريعية ".أشار الحداد , إلى ان شكل عقد الجلسات في ظل ارتفاع نسبة الإصابة بجائحة كورونا وبخاصة النوع المتحور منه، ستكون بحسب الاجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة النيابية والحكومية، ومع الالتزام التام بالوقاية الصحية".مانتهى2

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