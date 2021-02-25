2021/02/25 | 16:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحـــــداد أن المجلس لم يتمتع بعطلته التشريعية، ولايزال مستمراً في فصله التشريعي الحالي لإقـرار الموازنة الإتحادية./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد: مجلس النواب لم يتمتع بعطلته التشريعية، ولايزال مستمراً في فصله التشريعي الحالي لإقـرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد: مجلس النواب لم يتمتع بعطلته التشريعية، ولايزال مستمراً في فصله التشريعي الحالي لإقـرار الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).