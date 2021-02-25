“ديفينس وان”: إدارة بايدن تتخذ خطوات للبقاء في العراق لأجل غير مسمى

2021/02/25 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر موقع “ديفينس وان” الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل على استمرار وجود الولايات المتحدة في العراق إلى أجل غير مسمى، وهو ما اتضح خلال تصريحات نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونقل الموقع في تقرير نشره عن ميلز أن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة العراق في تأكيد سيادته لمواجهة الأعداء في الداخل والخارج وذلك من خلال منع عودة ظهور تنظيم داعش والعمل على استقرار البلاد، مشيرا إلى أن الوجود الأميركي سيسهل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، إضافة إلى محاربة الميليشيات المرتبطة بإيران فضلاً عن تحويل الأموال نحو التنمية الاقتصادية والتحسينات الإنسانية والقضاء على الفساد.

ورأى الموقع أنه من خلال تبني مثل هذه الأهداف الواسعة سيكون للولايات المتحدة وجود عسكري وقائمة طويلة من مشاريع بناء الدولة المرتبطة بها في العراق، مضيفا أن إطالة أمد الحرب في العراق يزيد من فرصة الحرب مع إيران ويؤدي إلى نتائج عكسية لأهداف بايدن في العلاقات الأميركية الإيرانية.

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