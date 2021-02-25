تقرير: الهجوم الأخير بطائرات مسيرة على قصر سعودي انطلق من العراق

2021/02/25 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في ميليشيا مدعومة من إيران في بغداد ومسؤول أمريكي إن طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، استهدفت قصرا ملكيا سعوديا في عاصمة المملكة الشهر الماضي، انطلقت من داخل العراق.

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