“زين” : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 0.60 % من رأس المال

2021/02/25 | 16:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة زين السعودية عن انخفاض خسائرها المتراكمة من 1,608 مليون ريال في 2019 والتي تمثل 27.5% من رأس مال الشركة البالغ حينها 5,837 مليون ريال الى 0.60% من رأس مال الشركة الحالي والبالغ 8,987 مليون ريال.

ويعود هذا الانخفاض إلى تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 1,350 ريال بالإضافة إلى الأرباح المسجلة خلال السنة المالية البالغة 260 مليون ريال وقد نتجت الخسائر المتراكمة من تكلفة إصدار اسهم الحقوق الأولوية بمبلغ 56 مليون ريال.

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