2021/02/25 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة السيد أحمد الصافي بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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