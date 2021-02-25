الأسهم السعودية تصعد 0.9% وتغلق قرب مستوى 9200 نقطة

2021/02/25 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس على ارتفاع، واستطاع المؤشر العام تجاوز مستوى 9250 نقطة خلال التعاملات قبل أن يتراجع ويغلق قرب 9200 نقطة، ويأتي ذلك مع استمرار الدعم من الأسهم القيادية كمصرف الراجحي و”اس تي سي” وكذلك البنك الأهلي التجاري، والتي صعدت بنحو 3 و2 في المائة.

وأغلق المؤشر العام على ارتفاع 79 نقطة عند مستوى 9194 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 13.8 مليار ريال لتهبط مقارنة بالجلسة السابقة والبالغة 16.8 مليار، وتأتي السيولة عبر تداول 449.5 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 486 ألف صفقة.

وهبطت اليوم أسهم البنك السعودي الفرنسي و كهرباء السعودية بنحو 2.4 في المائة لكل منهما مما أثر على مكاسب السوق، فيما سجل الأول أدنى مستوى منذ إبريل الماضي حيث لازال السهم يسجل تراجعا منذ بداية العام تقترب من 12 في المائة.

وسجل سهم سابك أعلى إغلاق منذ أغسطس الماضي عند 106.6 ريال، بعدما صعد السهم اليوم بأكثر من 1 في المائة وسط تداولات 4.1 مليون سهم هي الأعلى فيما يزيد عن شهرين.

وتراجع سهم البنك العربي اليوم بنحو 1.2 في المائة عقب إعلانه لنتائجه المالية للعام 2020، حيث انخفضت أرباح البنك بنحو الثلث لتبلغ 2.07 مليار ريال.

إلى ذلك، ارتفعت أسهم 137 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم هرفي وعذيب للاتصالات بارتفاعات بالحد الأقصى، فيما نجد مكاسب على أسهم عسير والجوف الزراعية وكذلك مدينة المعرفة بحدود 9 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 53 شركة، تصدرها أسهم المواساة المنخفض 3.2 في المائة، كذلك نجد تراجعات على أسهم اسمنت الجنوبية و خدمات السيارات وكذلك كيان السعودية تراوحت ما بين 1.5 و2 في المائة.

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