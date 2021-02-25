محافظة بغداد تحدد سعر الأمبير للمولدات الحكومية والأهلية خلال آذار المقبل

2021/02/25 | 16:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت محافظة بغداد، الخميس، تسعيرة جديدة للأمبير بالنسبة للمولدات الاهلية والحكومية وللتشغيل العادي والذهبي لشهر آذار المقبل.

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واوضح بيان لمحافظة بغداد تلقى "ناس"، نسخة منه (25 شباط 2021)، أن سعر الامبير للتشغيل العادي حُدد بـ 7 الاف دينار للتشغيل من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الواحدة ليلا وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، فيما يكون سعر الامبير بالنسبة للتشغيل الذهبي 24 ساعة 12 الف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".

واشار البيان الى "تخويل رؤساء الوحدات الادارية للمحافظة، بتخفيض سعر الامبير وحسب وضع التجهيز الوطني ضمن الرقعة الجغرافي،

وشددت المحافظة على رؤساء الوحدات الادارية بـ"ضرورة الاشراف والمتابعة بشكل مباشر لتطبيق التعليمات ومحاسبة المخالفين والتأكيد على المختارين في متابعة متعهدي المولدات ومحاسبة المخالفين، كذلك التأكيد على اهمية التنسيق وبشكل مباشر مع الجهات الامنية والقضائية ضمن الرقعة الجغرافية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

وطالبت محافظة بغداد وحداتها الادارية بـ"رفع تقرير مفصل كل عشرة ايام يبين عمل المولدات وتجهيز الكهرباء، كذلك التأكيد على متعهدي المولدات بوضع اللوحة التعريفية على كل مولدة تتضمن السعر الرسمي، ورقم الحاسبة، والعنوان، ورقم الشكاوى، وبيان استلام المولدة حصة وقودية من عدمها".

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