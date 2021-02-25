محافظة بغداد تحدد سعر الامبير للمولدات الحكومية والاهلية لشهر آذار المقبل

2021/02/25 | 16:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حددت محافظة بغداد، الخميس، تسعيرة جديدة للأمبير بالنسبة للمولدات الاهلية والحكومية وللتشغيل العادي والذهبي لشهر آذار المقبل.

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