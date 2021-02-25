بشار الجعفري لوفد عراقي: العلاقات بين البلدين متجذرة والتكامل بينهما مصيري

2021/02/25 | 16:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين السوری مع المستشار ياسين شريف الحجيمي القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق والوفد المرافق من...

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