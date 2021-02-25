إصابة وكيل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي بفيروس كورونا

2021/02/25 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد موقع الأئمة الاثنا عشر التابع للعتبة الحسينية، الخميس 25-2-2021، بإصابة السيد أحمد الصافي وكيل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بفيروس كورونا.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من الصافي قوله إن "وكيل السيد السيستاني السيد أحمد الصافي إصيب بفيروس كورونا وحالته الصحية مستقرة".

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