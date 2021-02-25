غرفة تجارة كركوك تطالب كردستان بايقاف ادخال الفواكه والخضر التي تضر المنتج المحلي .

2021/02/25 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/طالبت غرفة تجارة كركوك الحكومة الاتحادية والقوات الامنية بمنع ادخال البضائع والخضر والفواكه التي تضر المنتج المحلي .وقال صباح الدين الصالحي رئيس غرفة تجارة كركوك خلال زيارة علوة بيع الخضر والفواكه في كركوك،ان على اقليم كردستان التوقف عن ادخال الخضر والفواكه لكركوك مما يشكل ضررا بالاقتصاد الوطني والفلاحين والمزارعين ..داعيا القوات الامنية الى منع ادخال البضائع الى المحافظة ./انتهى

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