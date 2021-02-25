الآمال تقتصر على

2021/02/25 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكثف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ جهودهما الرامية لخفض التصعيد وإحياء جهود السلام، وذلك بعيد وصولهما إلى العاصمة السعودية الرياض.

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