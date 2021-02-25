تزايد حالات الوفاة بكورونا بالعراق والاصابات تجاوزت ال4000 اصابة

2021/02/25 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس،

تسجيل 27 حالة وفاة لمصابين بفيروس

كورونا خلال 24 ساعة ماضية.

وذكر بيان للوزارة، أنها سجلت 4074 إصابة

جديدة بالفيروس، وسط تعافي 2271 شخصاً.

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