2021/02/25 | 17:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قتل ثلاثة مدنيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي بسوريا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر محلية، بأن "عبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة من نوع (فان) انفجرت اليوم الخميس، على تقاطع الشارع العام مع سوق الفروج بمدينة رأس العين، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح واحتراق السيارة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في رأس العين بسوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في رأس العين بسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).