الحشد الشعبي في ديالى يكشف معلومات جديدة عن حواضن العناصر الارهابية في المحافظة

2021/02/25 | 17:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

كشفت قيادة عمليات الحشد الشعبي، الخميس، عن وجود مناطق تمثل حواضن وقواعد يستغلها عناصر ارهابية لشن هجمات ضد المدنيين والقوات الأمنية.

وقال قائد عمليات الحشد في ديالى، طالب الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” قيادة العمليات شخصت خلال الهجمات الأخيرة في المحافظة والتي راح ضحيتها عدد من مقاتلي الحشد الشعبي والقوات الأمنية بعض المناطق التي تشكل حواضن أمنه للعناصر الارهابية في المحافظة”، مؤكدا انهم” يستخدمون هذه المناطق كقواعد انطلاق للاعتداء على القوات الأمنية في المحافظة”.

واوضح، ان” مناطق “زور شيخ بابا وتلال حمرين اشبه بالحوضية وتحتوي على ادغال كثيفة وليس من السهولة توغل آليات الحشد والقوات الأمنية لها ما مكن العناصر الارهابية باستخدامها لتنفيذ هجمات على اهداف مدنية واخرى امنية بين فترة واخرى”.

ونوه الى ان” في الأيام المقبلة ستزف قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة ديالى اخبارا سارة بشأن هذه المناطق بالتعاون مع قطعات القوات الأمنية الاخرى”.انتهى / 25ر

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