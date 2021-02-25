“تعليق عراقي” مفرح يخص “لقاح عظيم” لكورونا ظهر للتو: موعدنا السبت المقبل!

2021/02/25 | 17:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

علق المختص العراقي في الاوبئة والعقاقير الدكتور زياد طارق، اليوم الخميس، بشأن لقاح جديد لفيروس كورونا.

وقال طارق، في منشور له على فيسبوك: يبدو أن انفراجة قريبة تلوح في الافق , إدارة الغذاء والدواء ألامريكية تجد أن لقاح Johnson & Johnson Covid-19 آمن وفعال، مبينا: نحن على موعد عظيم مع جونسن أند جونسن ولقاحها الواعد يوم السبت القادم .

واضاف طارق: حيث وجدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن جرعة واحدة من لقاح Covid-19 من شركة Johnson & Johnson كانت فعالة بنسبة 66.1٪ في الوقاية من الأمراض الفيروسية المتوسطة إلى الشديدة وبدا أنها آمنة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن لقاح J & J “استوفى معايير النجاح المحددة مسبقًا” للدراسة.

وتابع: يمثل التقرير الإيجابي( يوم الأربعاء ) خطوة رئيسية نحو الحصول على ترخيص محتمل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع .



ستكون لقاحات J & J هي الثالثة التي يتم السماح باستخدامها في الولايات المتحدة.

وأكدت الوكالة ، في مراجعتها لدراسة المرحلة المتأخرة لـ J & J اختبار اللقاح على حوالي 44000 متطوع في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ودول أخرى ، أن اللقاح يعمل بأمان من خلال عدد من التدابير ، بما في ذلك ضد المتغيرات ( السلالات) الجديدة.

واضاف طارق: بدا أن الجرعة الواحدة تمنع المرض / الاصابة الشديدة .



كانت هناك سبع وفيات Covid-19 بين الأشخاص الخاضعين للدراسة الذين حصلوا على دواء وهمي ، مقارنة مع عدم وجود وفيات بين أولئك الذين حصلوا على اللقاح.



وبالمثل ، فإن عددًا أقل من الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح طوروا حالات Covid-19 الحرجة مقارنةً بالمتطوعين الذين تناولوا الدواء الوهمي.

وتابع: أصدرت J&J معلومات جديدة ، في تحليل نشرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية جنبًا إلى جنب مع تحليلها ، مما يشير إلى أن اللقاح قد يساعد أيضًا في تقليل انتشار فيروس كورونا بدون أعراض.



قال J&J إن اللقاح قلل من العدوى التي لم تسبب أعراضًا في الأشخاص الخاضعين للدراسة.

ويقول مسؤولو الصحة العامة إن اللقاح الذي يمكنه منع مثل هذه العدوى سيكون حاسمًا للحد من انتشار الفيروس التاجي ووضع حد للوباء.



أحد أسباب انتشار الفيروس على نطاق واسع هو انتقاله بدون أعراض، وتجتمع لجنة من المتخصصين الطبيين الخارجيين يوم الجمعة لتقييم التحليلات من قبل كل من إدارة الغذاء والدواء والشركة ، كما فعلت اللجنة بالنسبة لأول لقاحين لـ Covid-19 ليتم استخدامهما.

ومن المتوقع أن توصي اللجنة الاستشارية إدارة الغذاء والدواء بترخيص لقاح J&J ، ومن المتوقع أن تتخذ الوكالة قرارها بعد ذلك بوقت قصير.

وعلق طارق قائلا: سيعزز الضوء الأخضر التنظيمي جهود التطعيم في الوقت الذي تسرع فيه السلطات الصحية وتيرة إعادة الناس إلى المدارس والمكاتب والمؤسسات الأخرى قبل سلالات جديدة تهدد بالتهرب من الأدوية.

وتتوقع السلطات الصحية أن الإمداد الأولي للقاح جونسون آند جونسون سيساعد في تخفيف الإحباط الذي يشعر به الأشخاص غير القادرين على التسجيل للحصول على جرعات كافية ، ولكن ليس القضاء عليه، وقالت J&J إنها ستقدم حوالي 20 مليون جرعة للاستخدام الأمريكي بحلول نهاية مارس ، وهو ما قد يكون كافياً لتعزيز القدرة على مستوى البلاد للتطعيمات المكتملة بنحو 20٪

ويأتي لقاحا Covid-19 الآخران المرخصان في الولايات المتحدة من شركة Moderna Inc.



ومن شراكة بين Pfizer Inc.



و BioNTech SE الألمانية.



توقعت الشركات تقديم ما يكفي من اللقاحات ذات الجرعتين بحلول نهاية مارس لتحصين 100 مليون شخص.

واوضحت الوكالة: يتطلب كل من هذه اللقاحات حقنتين لمنحها الفائدة الكاملة.



يتضمن لقاح J&J حقنة واحدة فقط ، وهو عامل قد يسهل أيضًا لوجستيات توصيل الجرعات.



لا تتطلب اللقطة أيضًا درجات حرارة شديدة البرودة ، مما يعني أن المواقع التي لا تحتوي على مجمدات باهظة الثمن يمكنها بدء التطعيمات.

وبينت: انه قامت دراسة المرحلة المتأخرة لتقييم لقاح J & J بشكل أساسي بقياس ما إذا كان اللقاح قد منع حالات Covid-19 التي أدت إلى أعراض متوسطة إلى شديدة.

وقالت شركة J&J إن التحليل الأولي لمجموعة فرعية من الأشخاص الخاضعين للدراسة يشير إلى أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 65.5٪ في الوقاية من الالتهابات التي لا تسبب أي أعراض.



ومع ذلك ، حذر J&J من أن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لتأكيد ما إذا كان اللقاح يمنع العدوى بدون أعراض.

بشكل عام ، أثبت اللقاح فعاليته في الحماية من Covid-19 المعتدل والشديد.

وكانت فعالية اللقاح قابلة للمقارنة تقريبًا عبر معظم المجموعات الفرعية الديموغرافية في الدراسة.



ومع ذلك ، فقد كان 42.3 ٪ فقط وقائيًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون من حالات طبية معينة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، وفقًا لما قالته J&J.

ووجدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن هناك حالتان من حالات دخول Covid-19 إلى المستشفى ابتداءً من 14 يومًا في مجموعة اللقاحات ، مقابل 29 في مجموعة الدواء الوهمي.



لم تكن هناك حالات دخول جديدة إلى المستشفى بعد 28 يومًا في الأشخاص الذين تم تطعيمهم ، بينما كان هناك 29 في مجموعة الدواء الوهمي.

وقالت شركة J&J إن اللقاح في الولايات المتحدة وحدها كان فعالاً بنسبة 72٪.



لم تكن اللقطة فعالة في جنوب إفريقيا وحدها ، حيث ظهر نوع جديد وأكثر قابلية للانتقال من الفيروس.

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