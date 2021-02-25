اللجنة الوزارية تطالب بالتهدئة لحين اختيار الشخصية الأنسب لمنصب محافظ ذي قار

2021/02/25 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة شؤون ذي قار إلى التهدئة لمدة عشرة أيام لحين اختيار الشخصية الأنسب لمنصب المحافظ.

وذكرت وكالة الأنباء أن اللجنة الوزارية التي ترأسها وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي طلبت خلال اجتماع مع عشائر المحافظة بتهدئة الوضع العام داخل ذي قار لعشرة أيام لحين اختيار الشخصية الأنسب لإدارة المحافظة، وذلك بعد مطالبات شعبية لإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وكانت اللجنة قد وصلت إلى ذي قار بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة التوترات في المحافظة بعد سقوط شهيد ونحو ستين جريحا على خلفية تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين.

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