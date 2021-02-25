2021/02/25 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، تشكيل لجنة أمنية رفيعة برئاسة قائدها، لتأمين الحماية اللازمة للانتخابات.

وعقد قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، مؤتمرا أمنيا في مقر القيادة، نوقشت فيه آلية تنسيق العمل لتأمين حماية المراكز الانتخابية..



وبحسب بيان للقيادة، فقد تقرر تشكيل لجنة برئاسة قائد عمليات بغداد، ويعاونه كل من قائد شرطة بغداد، ونائب قائد العمليات، وعضوية مدراء الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة.

وشدد قائد العمليات، وفقا للبيان، على ضرورة العمل كخلية واحدة مع جميع الجهات والأجهزة الأمنية لغرض تسهيل مهمة هذه اللجان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن تشكيل لجنة أمنية رفيعة لتأمين الحماية اللازمة للانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن تشكيل لجنة أمنية رفيعة لتأمين الحماية اللازمة للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).