إصابة وكيل المرجع السيد السيستاني بفيروس كورونا

2021/02/25 | 17:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بإصابة السيد أحمد الصافي بفيروس كورونا.

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