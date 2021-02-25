الحكومة العراقية تصدر توجيهات لمنع انتشار فايروس كورونا

2021/02/25 | 17:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،الخميس، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، باتخاذ الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا....

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