رئيس مجلس الوزراء يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا من بينها منع الانتقال بين المحافظات باستثناء بعض الحالات

2021/02/25 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، باتخاذ الإجراءات الآتية:وقال بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ان هذه الاجراءات تتضمن:1.تخويل الجهات الرقابية في وزارة الصحة، صلاحية استيفاء مبالغ الغرامات للمخالفين للإجراءات الوقائية وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في المرافق التي هي تحت إشراف الجهات الرقابية في الوزارة.2.منع الانتقال بين المحافظات بشكل تام، مع استثناء حصري للحالات الإنسانية، ولموظفي الدولة لأغراض مهنية تخص وزاراتهم ودوائرهم.3.التركيز على التباعد البدني ومنع الاختلاط بين الناس، وأخذ الإجراءات الكفيلة بمنع التجمعات البشرية بأشكالها كافة، وخاصة النشاطات الدينية والاجتماعية، لأنها تعد من أخطر العوامل المساعدة لانتقال العدوى، وتأكيد منع الوقفين الشيعي والسني والقائمين على العتبات المقدسة والمزارات الشريفة، التجمعات الدينية للأيام القادمة.4.تأكيد تعزيز وزارة الاتصالات كفاءة وقوة الانترنيت في البلاد، لأن جائحة كورونا ستستمر ولا توجد أدلة على قرب انتهائها، وأن النشاطات التعليمية تحتاج إلى انترنيت قوي لا يخل بالعملية التعليمية ويحافظ على رصانتها.5.تأكيد تغيير الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، وكذلك الدوائر والمؤسسات الأهلية، أسلوب الإدارة لتقليل الازدحام واكتظاظ المراجعين، من خلال تفعيل الحوكمة الالكترونية مساواةً بكل دول العالم.6.شمول معاهد التدريس الحكومية والأهلية بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (7 لسنة 2021) بشأن تعليم المدارس في والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية الكترونياً، لغاية 8/3/2021 قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي.7.تأكيد عدم استضافة جميع القنوات الإعلامية، المضللين للحقائق المتعلقة بجائحة كورونا، والإجراءات الخاصة بالوقاية وعلاج المرض ومحاسبة القنوات المخالفة./انتهى2

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