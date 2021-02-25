سنجار العراقية قد تهدد تقاسم النفوذ بين تركيا وإيران في دول عربية

2021/02/25 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد وئام دام لسنوات بين الوجود العسكري لطهران وأنقرة، أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف رفض بلاده لوجود تركيا في سوريا والعراق، واصفا سياستها بـ"الخاطئة".

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