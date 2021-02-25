2021/02/25 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ذكرت تقارير علمية، اليوم الخميس، أن البريطانيين قد يستفيدون في المستقبل من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد على شكل أقراص أو بخاخ أنف، وهو ما سيساعد على توسيع دائرة آخذي التطعيم.ويجري الرهان على هذه اللقاحات، لأن أخذها سيكون سهلا للغاية، مما سيؤدي إلى تسريع حصول الناس على المناعة ضد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تطور لقاحات بـ”الأقراص” و “بخاخ الأنف”..



هل تتراجعُ الإبر؟ المركز الخبري الوطني.

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