التغيير: أغلب الشركات العاملة في كردستان واجهات فساد لأحزاب السلطة

2021/02/25 | 17:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير أحمد دبان، الخميس، أن المشاريع الخدمية والاستثمارية في الإقليم محصورة بالشركات التابعة لأحزاب السلطة.

وقال دبان لوكالة /المعلومة/، إن “أغلب الشركة الفاعلة والعاملة في الإقليم والتي ترغب بالقيام بعمل استثماري في مختلف القطاعات، أو الحصول على مشروع خدمي، هي تابعة للحزبين الحاكمين في الإقليم، وهنالك نسبة من تلك الأموال تذهب لشخصيات متنفذة في تلك الأحزاب”.

وأضاف أن “رخص الاستثمار والموافقات لاتمنح إلا بوساطة من قيادات حزبية، وأغلب الشركات الكبرى هي واجهات لأحزاب السلطة وعوائلها، ولا يقام مشروع كبير، إلا وهنالك حصة لتلك الشخصيات”.

ويتهم نواب وشخصيات سياسة كردية، الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان وتحديدا الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بتأسيس شركات لإدارة المشاريع في الإقليم، وهناك شبهات فساد كبرى على تلك الشركات بحسب تصريحات مختلفة من مجموعة نواب.



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