2021/02/25 | 17:24 - المصدر: عين العراق

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الخميس 25 فبراير 2021 | 05:06 مساءً

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إدراة نادي النجف تستغرب من جدول مباريات الجولة المقبلة

اعرب نادي النجف الرياضي، عن استغرابه من جدول مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز بكرة القدم.



وذكر النادي في بيان تلقته"عين العراق نيوز"ان “ادارة النادي تابعت باستغراب شديد ماصدر عن لجنة المسابقات حيث ورد في ترتيب جدول مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم وضع نادي النجف محل الضيف رغم أن هذه المباراة هي لحساب نادينا كون قراركم السابق باعتبار ملعب كربلاء ملعبا لنفط الوسط”.



واضاف “رغم الاتصالات المتكررة من إدارة نادينا لم نحصل على أي توضيح او سبب لهذا التصرف من قبل المسابقات، فهل النجف ينتظر مظلمة واجحاف من نوع آخر أو ان هذه اللجنة تعمل دون معرفة القرارات الصادرة من الهيئة التطبيعية”.



وتابع “اذ ننتظر كادارة الرد من المعنيين نود أن نبين ان الوقت الذي تم إعداد هذا البيان والصبر لاعلانه كان من باب احتمالية الخطأ من المسابقات لكن للأسف يبدو أن الأمر غير ذلك والدليل عدم الرد والتوضيح وعليه نطالبكم بتصحيح ما ورد وفق المعطيات الواضحة وللحديث بقية”.



تجدر الاشارة الى ان مباراة الذهاب بين النجف ونفط الوسط لم تجرى بسبب انسحاب الاول واعتباره خاسراً بثلاثة اهداف

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