الأعرجي: بعثة الناتو لا تضم 'مقاتلين' وهي تعمل بموافقة الحكومة

2021/02/25 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الخميس، إن بعثة حلف الناتو تعمل بموافقة الحكومة العراقية، وأنها توفر دعما استشاريا للعراق.

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مستشارية الأمن القومي/ مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية، أقامت اليوم، ندوة حوارية حول علاقة العراق مع حلف الناتو، برعاية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمشاركة قيادات أمنية رفيعة، بالإضافة إلى قائد بعثة الناتو في العراق، اللواء بيير اولسن".

وأشار الاعرجي، بحسب البيان إلى "بعثة حلف الناتو تعمل بموافقة الحكومة العراقية، وأنها توفر دعما استشاريا للعراق من أجل رفع كفاءة وقدرة القوات العسكرية والأمنية، موضحا أن القوات العراقية تملك خزينا من الخبرة الميدانية، وأن الحكومة العراقية تقيّم وضع القوات الأمنية بشكل دوري، ومع كل تطور أمني".وأضاف، أن "الدولة العراقية تملك السلطة، والقرار العراقي قرار سيادي، مؤكدا أن بعثة حلف الناتو تضم استشاريين وإداريين وفنيين، وليس مقاتلين".

من جانبه، أكد قائد بعثة حلف الناتو في العراق، أن "عملها استشاري وليس قتاليا، وأن عدد أفراد حلف الناتو المتواجدين في العراق يبلغ 320 فردا، هم استشاريون وإداريون وفنيون، وأن البعثة تعمل بموجب موافقة الحكومة العراقية".

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