ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في بابل

2021/02/25 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق بابل السريع".واوضح المصدر، ان "الحادث أسفر عن اضرار مادية بإحدى عجلات الرتل، دون إصابات بشرية".

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