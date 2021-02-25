إصابة السيد أحمد الصافي بفايروس كورونا

2021/02/25 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب ممثل المرجعية الدينية السيد

أحمد الصافي، اليوم الخميس، إصابة

الاخير بفيروس كورونا.

وقال المكتب في بيان حصلت وكالة نون

الخبرية عليه إن “وكيل المرجعية

الدينية العليا في كربلاء السيد أحمد

الص

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