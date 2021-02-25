بحضور قيادات عسكرية رفيعة.. الأعرجى يرعى ندوة بشأن مهام حلف الناتو (صور)

2021/02/25 | 17:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الخميس، أن بعثة حلف الناتو تعمل بموافقة الحكومة العراقية، وأنها توفر دعما استشاريا للعراق، وذلك خلال ندوة حوارية حول علاقة العراق مع حلف الناتو بحضور قائد البعثة في العراق بيير أولسن.

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وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي تلقى "ناس" نسخة منه، (25 شباط 2021)، إنه "برعاية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أقامت مستشارية الأمن القومي/ مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية، اليوم الخميس، ندوة حوارية حول علاقة العراق مع حلف الناتو، وشارك في الندوة الحوارية، وكيل وزارة الخارجية نزار الخير الله، ورئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يارالله، والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وممثل وزارة الداخلية اللواء زياد طه، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى باحثين من مستشارية الأمن القومي، وشارك في الندوة قائد بعثة الناتو في العراق اللواء بيير اولسن".

وأضاف، "وافتتح الأعرجي، الندوة الحوارية بكلمة أشار خلالها إلى أن الدول تعمل وفق مصالحها ومتطلباتها الأمنية وتنطلق في ذلك من خلال قرارها السيادي، ومن الطبيعي أن يتعاون العراق مع المجتمع الدولي، لمصلحة أمن واستقرار بلدنا".

وأكد الأعرجي بحسب البيان، أن "بعثة حلف الناتو تعمل بموافقة الحكومة العراقية، وأنها توفر دعما استشاريا للعراق، ونحن نستفيد من هذا الدعم لرفع كفاءة وقدرة قواتنا العسكرية والأمنية"، موضحا أن "قواتنا العسكرية والأمنية تملك خزينا من الخبرة الميدانية، وأن الحكومة العراقية تقيّم وضع القوات الأمنية بشكل دوري، ومع كل تطور أمني".

وأضاف الأعرجي، أن "الدولة العراقية تملك السلطة، والقرار العراقي قرار سيادي"، مؤكدا أن "بعثة حلف الناتو تضم استشاريين وإداريين وفنيين، وليس مقاتلين".

وتابع البيان، "وشارك وكيل وزير الخارجية نزار الخير الله بمداخلة حوارية خلال الندوة، أكد فيها أننا: نفكر بمنطق الدولة والتوازن، كون المنطقة غير مستقرة، مبينا أن مهام حلف الناتو تقتصر على التدريب، وأن العراق لم يبرم أي اتفاق مع حلف الناتو، بل كانت هناك رسائل متبادلة عن حاجة العراق للدعم في مجال المشورة والتدريب".

وبين، "فيما استعرض قائد بعثة حلف الناتو في العراق مهام بعثته مؤكدا أن عملها استشاري وليس قتالياً، وأن عدد أفراد حلف الناتو المتواجدين في العراق يبلغ 320 فردا، وهم استشاريون وإداريون وفنيون، وأن البعثة تعمل بموجب موافقة الحكومة العراقية، وأن حلف الناتو ملتزم باحترام السيادة العراقية ويعمل بالتعاون مع الحكومة العراقية، لرفع قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية، من خلال التدريب والمشورة".

ولفت البيان إلى انه "وجرى خلال الندوة الحوارية نقاش وأسئلة واجابات، حول العديد من القضايا التي طرحها السادة المشاركون، والمتعلقة بعلاقة العراق مع حلف الناتو".

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