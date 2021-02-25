كوردستان تدشن جزءاً من طريق ستراتيجي باربيل

2021/02/25 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]دشنت حكومة إقليم كوردستان، الخميس، قسماً من مشروع (شارع 150 متر) الاستراتيجي في أربيل.

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