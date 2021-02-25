قيادي كردي: سجلات الناخبين في كردستان فضيحة كبرى

2021/02/25 | 17:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اعتبر القيادي في جماعة العدل الكردستاني سوران عمر، الخميس، أن ما يجري من تزوير في سجلات الناخبين في إقليم كردستان هو فضيحة كبرى.

وقال عمر لوكالة /المعلومة/ إنه “قدمنا تقريرا لمفوضية الانتخابات والأمم المتحدة حول تزوير سجلات الناخبين وإدخال بيانات غير دقيقة، وأيضا منح البطاقة الانتخابية للآلاف من السوريين والإيرانيين والأتراك”.

وأضاف أنه “الأحزاب الحاكمة استخدمت نفوذها وقامت بمنح الجنسية العراقية للآلاف من الكرد من سوريا وإيران وتركيا، والآن تقوم بمنحهم بطاقة الناخب ليتمكنوا من التصويت لتلك الأحزاب، وهذه فضيحة كبرى يجب معالجتها قبل عملية الاقتراع، من أجل ضمان انتخابات تتمتع بقدر عالي من النزاهة”.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد 10 من تشرين الأول موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، فيما تطالب أحزاب وكتل السياسية بالعمل على إنجاح انتخابات نزيهة تختلف عن سابقتها.



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