أرمينيا.. ضباط كبار ينضمون لطلب تنحي باشينيان والمعارضة تحاصر البرلمان

2021/02/25 | 17:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

ما يزال الوضع في العاصمة الأرمنية يريفان في توتر مستمر، حيث انضمت مجموعة من كبار المسؤولين في الشرطة إلى طلب هيئة الأركان العامة للجيش باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأعرب خمسة جنرالات و25 ضابطا برتبة عقيد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الشرطة اليوم الخميس عن تضامنهم مع هيئة الأركان، داعين عناصر الشرطة إلى عدم التجاوب مع “الأوامر غير القانونية” الصادرة عن باشينيان والامتناع عن استخدام العنف بحق الشعب

كما حث هؤلاء الضباط المجتمع على عدم الانجرار وراء الاستفزازات والامتناع عن أي خطوات تهدف إلى حفاظ السلطات الحالية على الحكم، مضيفين: “الحل الوحيد في الظروف الحالية يكمن في استقالة السلطات، وندعو السلطات الحالية إلى التنحي سلميا دون اضطرابات وزعزعة استقرار الدولة”.

في غضون ذلك، أغلقت المعارضة الأرمنية الطرق المؤيدة إلى البرلمان وشرعت في إقامة متاريس وخيم بهدف محاصرته.



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