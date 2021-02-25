2021/02/25 | 17:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 24 دقیقة

1970 مشاهدة

قرر مجلس الوزراء، الخيمس، احالة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا إلى مجلس النواب.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم، (25 شباط 2021)، ان "مجلس الوزراء، قرر الموافقة على مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولا و80/ البند ثانيا) من الدستور".

وفي أمس الأربعاء، أعلنت خلية الأزمة النيابية، تفاصيل قانون مواجهة كورونا المرسل من الحكومة، والمتضمن 6 مواد.

وأفاد مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي في بيان، أنه وصل قانون مواجهة جائحة كورونا فيروس المرسل من قبل مجلس الوزراء لاقراره والتصويت عليه باسرع وقت ممكن، للشروع بالبدء بحملة التلقيح ضد جائحة كورونا، وحسب طلب منظمة الصحة العالمية أسوة بجميع دول العالم".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن مواجهة الجائحة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن مواجهة الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).