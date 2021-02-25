بشعار جديد.. الكتلة الصدرية ستكون مدعومة من السيد الصدر

2021/02/25 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف قيادي في التيار الصدري، يوم الخميس، عن أن القائمة الانتخابية الخاصة بالتيار، ستكون مدعومة بشكل مباشر وعلني من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر وتضم مرشحين من التيار حصراً.وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان “التيار الصدري، سجل قائمته الانتخابية في مفوضية الانتخابات بعنوان (الكتلة الصدرية)”.وأوضح أن “هذا القائمة، […]

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الكتلة الصدرية ستكون مدعومة من السيد الصدر المركز الخبري الوطني.

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