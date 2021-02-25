بغداد تحدد تسعيرة جديدة لأمبير المولدات الاهلية

2021/02/25 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت محافظة بغداد، اليوم الخميس،

تسعيرة جديدة للأمبير بالنسبة للمولدات

الاهلية والحكومية وللتشغيل العادي

والذهبي لشهر آذار المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظة بغداد،

في بيان صحفي، أن “سعر الامبير لل

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