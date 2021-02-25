2021/02/25 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، اليوم الخميس، قرار العراق

بشأن التعاون مع حلف الناتو

بـ”سيادي”، فيما كشف عن طبيعة بعثة

الحلف في البلاد.

وقال الأعرجي، في كلمة، خلال ندوة حول

“علاقة العراق وحلف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: قرار العراق بشأن الناتو سيادي ولا وجود لمقاتلين ضمنهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: قرار العراق بشأن الناتو سيادي ولا وجود لمقاتلين ضمنهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).