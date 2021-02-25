عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي في بابل

2021/02/25 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانفجار

عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي في

بابل.

وقال المصدر في في حديث صحفي ، إن "عبوة

ناسفة انفجرت على رتل يحمل دعما لوجستيا

تابعا للتحالف الدولي في ناحية الشوملي

بم

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