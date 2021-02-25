ديلي بيست: ترامب يدعم فقط مرشحي الحزب الجمهوري الداعمين لاكاذيبه

2021/02/25 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة الديلي بيست الامريكية ، الخميس، ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اشترط على مرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس تقديم الدعم لهم مقابل تأييد اكاذيبه السابقة بشأن تزوير الانتخابات.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وبحسب احد المصادر فان الرئيس السابق قد أخبر العديد من الأشخاص أنه يفضل المرشحين الذين لم يسلموا أبدًا بخسارة الانتخابات لصالح جو بايدن ، لكن معسكر ترامب انكر هذا التوصيف”.

واضاف ان ” المصادر اكدت أن ترامب أوضح في الأسابيع الأخيرة أنه لن يدعم أي مرشح للحزب الجمهوري قال على الإطلاق إنه خسر انتخابات 2020 أو أن الرئيس السابق كان مخطئا في محاولته إلغاء النتائج”.

وتابع ان ” الرئيس المهزوم والذي تم عزله مرتين وتم حظره على موقع تويتر يخطط لاستخدام خطاب نهاية هذا الأسبوع في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين لإعادة تأكيد هيمنته على الحزب الجمهوري، وسيعلن بشكل خاطئ أنه فاز في الانتخابات ، وفقًا لمصدرين ناقشا الخطاب مع ترامب ، وللدفع من أجل اتخاذ إجراءات صارمة وفرض قيود باعتبارها “إصلاحات” ينبغي على الجمهوريين سنها قبل انتخابات 2022 و 2024 “.

واشار التقرير الى ان “من المتوقع أن يدفع المتحدثون الآخرون “الكذبة الكبيرة” بشأن التزوير في الانتخابات الذي يكلف ترامب إعادة انتخابه وهو ما يعتقده 73 بالمائة من ناخبيه ، وفقًا لاستطلاع حديث للرأي – ويشمل ذلك العديد من الأفراد المرتبطين بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات “، مبينا أن ” المؤتمر السنوي سيمنح أيضًا المرشحين الجمهوريين المحتملين فرصة كبيرة لإثبات ولائهم لترامب من خلال إظهار أن “التزوير” في الانتخابات يمثل أولوية قصوى بالنسبة لهم”.



بحسب قولهم .



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