2021/02/25 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناصرية..تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية و16 اصابة كحصيلة أولية المركز الخبري الوطني.

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