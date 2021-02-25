مطاردة ’شرسة’ تنتهي بالقبض على ’محكوم إعدام’ غيابيا في ميسان

2021/02/25 | 18:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة ميسان، الخميس، القبض على متهم "خطير"، بعملية نفذت في أماكن وعرة بالمحافظة.

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وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 شباط 2021): إنه "سعياً لتطبيق مفردات الخطة الأمنية في المحافظة، نفذت مفارز قسم شرطة المجر الكبير عملية نوعية بالأشتراك مع مديرية الأمن الوطني، اسفرت عن إلقاء القبض على متهم خطير مطلوب للقضاء".

وأضاف، "حيث تمكنت مفارز مشتركة من قسم شرطة المجر الكبير تحديداً منطقة الوادي، من تنفيذ العملية بالاشتراك مع مديرية الأمن الوطني، حيث استند تنفيذها إلى معلومات دقيقة أسفرت عن القبض على متهم هارب بجريمة القتل ومطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، ومحكوم بالإعدام غيابياً بعد مطاردته في أماكن وعره من قبل القوات الأمنية"

وتابع، أن "المتهم قد أحيل إلى الجهات التحقيقية لغرض إجراء التحقيق معهم وإحالته إلى القضاء لينال الجزاء العادل".

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